KOMENTAR: Obljubljajo jim ljubezen in resnico, dobijo pa prevaro in laž

Te so od nekdaj, vedno so žrtve podobne, pogosto starejši, osamljeni, bolni. Pred leti smo poročali o bizarni zgodbi, na nas so se obrnili otroci starejšega para, ki sta za domnevno zdravilno napravo zapravila skoraj celo pokojnino. Prodajalec, ki je hodil od vrat do vrat, ju je prepričal, da je njegova naprava tako rekoč čudežna, saj naj bi, kot je dejal, vlekla bolezen iz telesa ... Šlo je za posebno posodo, v kateri namakaš noge in se na lastne oči lahko prepričaš, da gre vse slabo ven, saj začne voda počasi spreminjati barvo, v nekakšen rjast odtenek.

Temu dodajo še liberalne 'Holivudarje', judovske filantrope, bogataše, demokrate, globoko državo, kabalo, zdaj še virus in nastane svetovna zarota. V marsičem retorika, ki spominja na sovražno retoriko iz 30. let prejšnjega stoletja. Tej svetovni zaroti se, po njihovem prepričanju, upira samo en človek, in to je Donald Trump . Ki je tudi največji borec proti elitam in korupciji.

Eden prvih, ki je verjel, je bil družinski oče, prostovoljni gasilec, predan vernik in tako naprej. Ker je verjel, da je zelo priljubljena družinska restavracija v Washingtonu v resnici sedež mreže pedofilov, ki ugrabljajo in zlorabljajo otroke, ena vodilnih pri tem naj bi bila Hillary Clinton , je tja prišel polno oborožen, pripravljen streljati. Ugotovil je lahko le, da gre za povsem običajno restavracijo, ki celo kleti, v kateri naj bi se to dogajalo, sploh nima.

Ko ga nekdo izmed njegovih vpraša, spoštljivo, za kaj se borijo, odgovori nekako takole: "Pojma nimam, koga briga, našel sem jih v časopisu, mene zanimajo milijoni." Večina privržencev je povsem običajnih, lahko je to vaš prijazen sosed, vaš zobozdravnik, učiteljica v šoli, prodajalka in tako naprej. Vsakdo se lahko najde v ponujenih, na videz zapletenih, pa vendar skrajno poenostavljenih razlagah. V ZDA je tudi že več kot 30 ljudi, ki so kandidirali za kongres, odkrito podprlo QAnon.

No, nekdo si je pri ustvarjanju teh domnevno pomembnih in povednih misli in sporočil pomagal s pop kulturo osovraženega Hollywooda. Večino izrekov je vzel kar iz filma Ridleyja Scotta iz leta 1996. Če se spomnimo prvega dela filma Umri pokončno, kjer je genialni Alan Rickman zlobnež, ki zahteva milijone, za boj osvobodilnega gibanja nekje v Hondurasu.

Ko enkrat padeš v to, je kot v zajčjo luknjo, greš globlje in globlje, po različnih razpletenih rovih. Vmes spretni manipulatorji nastavljajo drobce, namige. Recimo, kaj je hotel povedati Donald Trump , ko je 5. oktobra 2017 dejal: "Morda pa je to samo zatišje pred viharjem." Pa da je, ko je nerodno mahal z rokami, v resnici risal znamenje Q. Trump je imel rumeno kravato. Zato, ker je tako hotel sporočiti, da virusa ni. Rumena barva je barva zastave na ladjah, s katero sporočajo, da so vsi zdravi.

Povprečni, fini ljudje, bi rekli, ampak ne preveč izobraženi, pa ki jim gre verjetno neprestano majčkeno na živce, da so obkroženi z ljudmi, ki malo več vedo od njih. Rahel občutek manjvrednosti še krepi dejstvo, da se jim zdi svet hiter in zapleten. Zdaj pa so končno našli nekaj, kar obvladajo, za kar so prepričani, da so sami odkrili in raziskali na spletu, kjer je vse logično in povezano, še več, našli so nekaj, kjer so pred drugimi, imajo večje znanje in vedenje o pravih vzvodih in ozadju tega, kako potekajo stvari na svetu.

Ni prvič, prav gotovo, tako je leta 1844 nek profet napovedal konec sveta. Ker se je pisal Miller, so se njegovi sledilci najprej imenovali mileristi. Ko na napovedani dan konca sveta ni bilo, to njihove vere ni prav nič omajalo. Kot parafraza Hegla, če dejstva ne ustrezajo našim prepričanjem, toliko slabše za dejstva! Danes se mileristi imenujejo adventisti, v svetu pa jih je okoli 20 milijonov.

Vse več je zavračanja razuma, objektivnosti, pridobitev razsvetljenstva, po drugi strani širjenja paranoje, populizma, podkrepljenega z religijo. Takšna in podobna gibanja se običajno bolj izrazito pojavijo v času velikih gospodarskih in socialnih sprememb, posebej v obdobju, ko so še bolj očitne gromozanske razlike v tem, kar ima peščica, in v tem, kar večina nima. Na koncu vedno, žal, pristanemo pri istem. Pa še to, različne teorije zarote so mi bile včasih zabavne, zdaj pa so se mi povsem uprle.