KOMENTAR: Smo že prišli do pandemske izčrpanosti?

Sama se sicer še nekoliko oklepam teorije, da smo sodobni ljudje malček razvajeni in da se nam zato vse zdi tako težko, vem pa, da to ni popularno razmišljanje.

Osvetlili bomo nekaj dejstev ozadja domnevnega poskusa dvojnega umora, matere in hčere v Celju. Je izjemno mračno. Bili smo v Hrastovcu in Lukavcih, socialno varstvenih zavodih, kamor nameščajo tudi ljudi, ki so že zagrešili najhujša kazniva dejanja. Ob tem, da so že tako prepolni, da imajo varovanci postelje v jedilnici, na hodnikih. Vmes pa zelo nevarni ljudje. Pogosto tudi kaj razbijejo in poskušajo koga umoriti. Vzeti pa jih morajo, sicer bi kazensko odgovarjali pred sodiščem. Povsem nemogoča in nepredstavljiva situacija, ki pa traja že leta.

Kako je to mogoče? Vprašanje, naslovljeno vladam, ki so se vrstile, odgovor pa je doslej podobno neumen in vsebinski kot odgovor vojaka tankovskega bataljona v romanu Škvoreckega, ki ga zaslišuje nadrejeni, zakaj je nekaj storil oziroma ni storil, in ki odgovori: Razumem. Jaz pa recimo težko razumem, da ljudje delajo v takšnih pogojih, ko te na temenu stalno nekoliko ščemi, in ne veš, ali ni morda za hrbtom, kot v kakšni grozljivki, zelo nevaren človek.

Dobra zgodba, iz okolice Ajdovščine, kmet je ljudi pozval, če potrebujete krompir, pridite in si ga izkopljite z njive!

Tako je šlo osem ton krompirja, kdo vse ga je dobil in kaj to pomeni morda za prihodnje podobne ideje podarjanja lokalne hrane, ki sicer lahko zgnije na poljih? Ne gre samo za dobrodelnost, tudi za odnos do hrane, tega, kar pridelaš in ti zemljica ponudi. Krompir pa je tako ali tako simbol hrane nasploh, niti ne toliko pri nas, ampak ponekod drugje v Evropi, recimo na Irskem. Ne tako zelo daleč nazaj, na prelomu prejšnjega stoletja, je tam zaradi lakote umrlo na stotisoče ljudi, prav toliko pa emigriralo v Ameriko, ker je bila krompirjeva letina tako slaba.