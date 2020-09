Koronabonton

So maske lahko nevarne? Eden glavnih argumentov tistih, ki so proti nošenju mask, je CO2. Sporna naj bi bila lastna sapa.

Zaradi uporabe maske vam lahko postane slabo, in to že po nekaj minutah. Vzrok ni v izdihanem ogljikovem dioksidu, ampak najverjetneje v duševnem stanju. Pandemija in vsi ukrepi lahko pri posameznikih sprožijo napad tesnobnosti.

Nošenje mask je predpisano v 10.členu zakona o nalezljivih boleznih, vendar za kršitev odloka ni predvidena denarna ali drugačna sankcija. Varuh človekovih pravic Peter Svetina poziva, naj se kljub temu v tej tako imenovani novi normalnosti vedemo čim bolj strpno: ''Mi dobivamo maile tako od tistih, ki ne želijo nositi mask in pravijo, da jim je z nošenjem mask kršena človekova pravica, kot tistih, ki se pritožujejo nad ljudmi, ki ne nosijo mask, in pravijo, da jim je kršena človekova pravica, ker drugi ne nosijo mask."

Na koncu dneva so trgovke, poštarji, frizerke in šoferji tisti, ki se dnevno soočajo z nekulturnim obnašanjem posameznikov.