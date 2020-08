Koronavirus: zablode in nova spoznanja

Tiste prve mesece ob izbruhu bolezni in med pandemijo, ko je oddaja Preverjeno mirovala, sem veliko, še več kot običajno, gledala in brala, poleg domačih seveda, tudi različne tuje medije, in se veselila, predvsem ob gledanju ameriških, da živim v relativno pametni, racionalni Evropi. Tam smo lahko gledali, kako so množice ljudi protestirale proti varnostnim ukrepom, nošenju mask, nedruženju, skratka, niso verjeli strokovnjakom, znanstvenikom, da je to za zdaj edini pravi in učinkoviti način za zajezitev širjenja bolezni. Večini se je zdelo, da gre za nekakšno zaroto. V redu, predstavljaš si, da gre za ljudi, ki mislijo tudi, da je zemlja ploščata, da je evolucija sumljiva evropska jed in da so dinozavri, če so seveda slišali za njih, živeli skupaj s potomci Adama in Eve.

Prvi meseci so vsekakor to potrjevali, Evropa se je na splošno držala dobro, razumela in upoštevala navodila, in neverjetno, to se nam je tudi bogato obrestovalo, primerov skoraj ni bilo več ali pa zelo malo.