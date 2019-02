Kraj v Sloveniji z največ umetniki na kvadratni meter

Kaj je tako posebnega v Trbovljah, od koder prihajajo številni, tudi svetovno znani ustvarjalci? Na prvi pogled mu tega res ne bi pripisali, gre za kraj, ki mu je 200 let usodo krojil rudnik, v njem pa so delovno dobo preživele cele generacije.

Pa vendarle, že pred 2. svetovno vojno je kraj zaslovel zaradi otroškega pevskega zbora – Slavčkov. V njem so bili v glavnem revni otroci rudarskih družin, bili so tako dobri, da so jih primerjali z Dunajskimi dečki, prenos njihovega koncerta velja za prvi prenos iz Evrope v Združene države Amerike, poslušalo pa jih je na milijone ljudi. Leta 1936 so dobili priznanje za najboljši pevski zbor na svetu.

Laibach v Severni Koreji FOTO: Jure Tepina

Od Slavčkov do Laibacha, ustanovljenega leta 1980, v svetu najbolj znane in uspešne slovenske skupine, še dodatno prepoznavnost ji je podelil koncert v Severni Koreji. Poetika industrijskosti je bila seveda tudi izhodišče naše estetike, zvočne in siceršnje, pripoveduje Jani Novakiz skupine Laibach. Rdeči revirji, industrijski objekti so bili navdih tudi Romanu Uranjekuiz skupine IRWIN pa Iztoku Kovačuiz skupine En knap, pesniku Urošu Zupanu in številnim drugim. Trdo rudarsko industrijsko okolje pa ne navdihuje samo ustvarjalnosti, temveč je prebivalcem, kot pripoveduje igralka in pevka Tanja Ribič, podelil tudi prav poseben, črn humor. Da mesto ne spi na uspehih dokazujejo številni dogodki, izjemno aktiven Delavski dom, v njem gostijo ustvarjalce iz vsega sveta, čeprav kraj nima niti enega hotela, ko prideš vanj pa zgleda bolj, pravi direktor doma kipar Zoran Poznič, kot da bi se znašel v filmu Pobesneli Max 4.

Termoelektrarna Trbovlje FOTO: TET

Kraj, ki ima tudi eno najmlajših županj, letos pa se je uvrstila med 10 najboljših na svetu, bodo v oddaji Preverjeno govorili domačini, tisti, ki so odšli, da bi uspeli, tisti, ki so ostali, tisti, ki se vračajo. Pa čeprav je to kraj, kot pravi Roman Uranjek, kjer še ni slišal, da bi se kdo vrnil, da bi si tam postavil vikend hišico.