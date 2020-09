Lakota v Sloveniji: kos sira le za praznike, sladkana voda za čez dan

"Sita sem," je rekla lačna mati in pri večerji spila kozarec vode, medtem ko je gledala svoje štiri otroke, kako se jim svetijo oči, ker so na krožnik končno dobili vsak po eno palačinko iz enega jajca, vode in moke. To ni zgodba iz prejšnjega stoletja, to je zgodba modernega časa in našega prostora. In čeprav nekateri težko verjamejo, da imamo v Sloveniji lačne otroke in njihove starše, zgodbe govorijo drugače.

V današnji družbi imamo različne predstave, kaj lakota sploh je. Je lakota to, da mora človek gledati na vsak kos kruha? Da si kos sira ali jabolko lahko privošči le za praznike? Ali je lakota šele takrat, ko pridejo dnevi, ko ni za jesti prav ničesar? Po definiciji Združenih narodov lakota pomeni, da se najmanj 20 odstotkov vseh gospodinjstev spopada z ekstremnim pomanjkanjem hrane, da več kot 30 odstotkov ljudi trpi zaradi akutne podhranjenosti ter da zaradi lakote vsak dan umreta najmanj dva človeka na 10.000 ljudi. O takšnih ekstremih v Sloveniji seveda ne moremo govoriti, se pa število pomoči potrebnih povečuje, pravijo predstavniki humanitarnih organizacij. Na Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje opažajo, da je vse več družin v stiski, ki imajo kuhinjske kredence izpraznjene, prazni so hladilniki, starši ne jedo večerij, zajtrkov, da lahko dajo otrokom, redčijo mleko, pijejo sladkano vodo, da sploh preživijo delovni dan.