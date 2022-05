Lani milijon evrov dobička na račun hitrih testov

Predkazenski postopek zaradi spornega posla med državo in podjetjem Majbert Pharm, ki je bilo največji državni dobavitelj hitrih testov, še vedno teče. Na Specializiranem državnem tožilstvu zato o tem ne dajejo izjav. Na dan pa prihajajo podatki o poslovanju Majbert Pharma v lanskem letu. To je bilo več kot odlično, razkriva direktor in solastnik družbe ter eden od sedmih osumljenih v zadevi. Medtem ko so predlani imeli le dobrih tisoč evrov dobička, je ta lani – predvsem na račun hitrih testov – znašal že milijon.

