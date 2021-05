Lastniki nepremičnin na Hrvaškem zahtevajo lažji dostop do svojega premoženja

Čeprav je po neuradnih informacijah približno 110 000 Slovencev lastnikov nepremičnin na Hrvaškem, v glavnem ob obali, so bila mnoga tamkajšnja letovišča ob majskih praznikih še vedno skoraj prazna. Lastnikom nepremičnin se je sicer dovoljeno v Slovenijo vrniti samo s hitrim testom, če se vrnejo v roku 72 ur, vendar ti od vlade zahtevajo, da jim omogoči še lažji alI celo neomejen dostop do njihovih nepremičnin. Ne samo zato, da bi uživali v svojih hišah ali apartmajih, tudi zato, da bi zanje poskrbeli, saj naj bi se mnogi soočii s precejšno škodo, ki je bila povzročena v mesecih, kot do svojih nepremičnin niso mogli priti.

