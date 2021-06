Letos čebele stradajo

Poleg tega čebelarji niso samodejno upravičeni do pomoči države, kot pri nekaterih drugih kmetijskih dajavnosti, svojega pridelka pa ne morejo niti zavarovati za primer škode. Da bi pomagali čebelam, so se nekatera mesta odločila, da letos ne bodo kosila del javnih površin, sami pa lahko pomagate tako, da na vrtove ali balkone zasadite kakšne medovite rastlline in drevesa. Letos šteje vsak cvet, pravijo čebelarji.