Levičar z boksarskimi rokavicami

Prva leta je preživel na kmetiji in najraje sedel na traktorju. Pozneje je postal prvi eksplicitni levičar v družini, kar je bil razlog za vroče debate s starimi starši. Nasploh prihaja iz okolja, v katerem je desnica v večini. Kdo je Luka Mesec, prvi obraz Levice, minister in podpredsednik vlade, ki se ga nekateri bojijo, ker da jim bo zaplenil hiše, podjetja in zaradi česar se je moral večkrat zagovarjati na ulici? Ni le politik, je tudi velik ljubitelj športa in enega od njih, s katerim se ukvarja, mu zagotovo ne bi pripisali.

Poslanec Državnega zbora je postal pri 27, danes - pri 34 - je minister in podpredsednik vlade. Kakšna bo vlada, politika, vsebina zaradi vstopa Levice v koalicijo? Pričakujte vlado, ki bo delala za človeka, odgovarja Luka Mesec in poudarja, da ima prvič v osmih letih, odkar je profesionalno v politiki, iskreno upanje, da bo vladi uspelo. Odraščal je v Železnikih, okolju, v katerem je desnica v večini in ima vera pomembno vlogo. Ničesar nimam proti religiji, vernikom, se mi je pa Cerkev zaradi svoje drže zamerila, kritično Mesec, prepričan, da si slovenska RKC dela ogromno škodo. V novi vlogi, v koaliciji, njemu in Levici ne bo lahko. In česa se najbolj boji? Morda kompromisov, tega, da bi se izneverili idealom? O tem Luka Mesec in njegovi prijatelji, sodelavci, za oddajo Preverjeno pa sta prvič doslej spregovorila tudi njegova starša.