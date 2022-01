Malo drugačna direktorica

" Biti direktor ni samo to, da se ti lepo oblečeš pa, da se smehljaš, ampak da prideš in pomagaš, da prisluhneš sodelavcem, stanovalcem in svojcem. Mislim, da če bi delovala samo iz pisarne, ne bi mogla vedeti za njihove želje, zahteve in to sem mi zdi edino prav, " pove direktorica Centra starejših Notranje Gorice Ana Petrič .

In zakaj vendarle je drugačna? Zato, ker ob direktorovanju tudi sama pelje na izlet stanovalce s starim hroščem, kabrioletom. Ker jih tudi vozi s posebnim unikatnim kolesom, tiste, ki težko hodijo ali so na invalidskem vozičku. Ker se obleče v maškare in razveseljuje stanovalce. Ker organizira koncert v božični snežni krogli na strehi doma. Ali na streho pripelje pihalni orkester. Ali pa organizira počitnice v toplicah, da so lahko vsi izkoristili turistične bone. Ali skupaj v posteljah peljejo ven vse, ki so nepokretni.

Glasna je pri zadevah, ki spreminjajo stvari na bolje za stanovalce. Zato so jo opazili in jo povabili na direktorsko mesto. Pred šestimi leti. V domovih za starejše dela že 16 let. Začela je kot strežnica in počasi napredovala. S svojim idejami je prodirala višje in višje. Zraven se je izobraževala. Od slaščičarske poklicne šole je napredovala do fakultete za socialno delo, nato je zaključila še magisterij. Zdaj je doktorska študentka.

"Jaz mislim, da je to timsko delo, da je za dobro delovanje zaslužen celoten kolektiv, od perice, kuharske pomočnice, hišnikov, do negovalke, medicinske sestre, prav popolnoma vsi tvorimo celoto, skupaj s stanovalci in njihovimi svojci." Tako razmišlja Ana Petrič, malce drugačna direktorica.

