Mariborska čudežna dečka

Družina Kamplet je glasbena družina: oče je skladatelj, mama flavtistka. In čeprav brata vsak dan za klavirjem presedita ure in ure, najdeta čas tudi za šport in druge hobije, med katerimi je tudi modelarstvo. Adamova strast so kuhanje, peka, slikanje in uglaševanje klavirja, obožuje pa stare stvari, zato v njegovi sobi skorajda ni kosa pohištva, mlajšega od sto let. Nejčeva strast so stare knjižne zbirke in prebiranje modrosti o globini duše, oba pa rada izumljata – zadnja novost je bil zvočnik, izdelan iz odsluženih orgelskih piščali. Poleg tega, da postaneta koncertna pianista, pa imata še eno skupno željo: postati pilota. In menda se bosta – Nejc poleg dveh podiplomskih študijev v Gradcu in Hannovru, Adam poleg gimnazije in študija na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu – lotila še pridobitve licence za pilota motornega letala.

Nedaven veliki uspeh

Nase sta z izjemnim uspehom spet opozorila pred kratkim, ko se jima je na mednarodnem tekmovanju Franza Liszta v Španiji kot edinima Slovencema v izjemno močni mednarodni konkurenci uspelo uvrstiti v sam svetovni vrh. Starejši, 23-letni Nejc, je pometel s kar 146 pianisti iz 40 držav, za dve točki ga je prehitel le britanski kolega Vincent Ling, kar je izjemen dosežek. Tudi mlajši, 17-letni brat Adam, je v svoji kategoriji med 90 nastopajočimi iz kar 33 držav pristal med prvonagrajenci.

Mednarodno klavirsko tekmovanje Franz Liszt Award, ki ga organizira Centro de perfeccionamiento musical auditori de la Mediterrania, je zaradi trenutnih koronskih ukrepov potekalo izključno po spletu. Brata sta tako morala žiriji poslati posnetke. "To pa ni isto kot v živo," sta do takšnega tekmovanja kritična oba brata. "Noben mikrofon ali zvočnik ne more poustvariti naravne človeške energije, ki jo umetnik vnese v prostor. Tudi zvok je le njegov približek. Kot bi si le predstavljali, kako nas topli sončni žarki božajo po roki," je ob svojem novem uspehu kritičen Nejc Kamplet. Nejcu namreč glasba pomeni vse. Njegov cilj je postati koncertni pianist in svetovne odre napolniti z večnostjo, kot rad opiše glasbo. In to mu že zelo dobro uspeva. Mariborski čudežni deček je že zdaj eden najuspešnejših pianistov mlajše generacije. Njegovi solistični nastopi se vrstijo tako po Evropi kot v Ameriki, na Japonskem in v Novi Mehiki, nastopil je celo v zdaj še slovitejšem Vuhanu. Prejel je številne visoke nagrade na svetovno znanih tekmovanjih, zato so ga letos povabili tudi na eno najprestižnejših tekmovanj na svetu – na 16. Rubinsteinovo tekmovanje v Izraelu.