Operacija v budnem stanju: bolniku izrezali možganski tumor

Urošu Andrlonu iz Podčetrtka so lani ob epileptičnem napadu odkrili možganski tumor. Strokovnjaki nevrokirurgije mariborskega kliničnega centra so tumor izrezali, pri čemer je bil bolnik, med operacijo na odprtih možganih, buden. Ves čas je govoril, da so lahko spremljali njegove možganske funkcije in tako do milimetra natančno izrezali tumor, ne da bi prišlo do poškodb. V Mariboru takšne operacije opravljajo že dve leti.

