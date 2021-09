Maščevanje devičnikov

Inceli so do zdaj odgovorni za vsaj osem strelskih pohodov, v katerih je skupaj umrlo 61 ljudi. Od leta 2018 je incelovska ideologija tudi uradno obravnavana kot teroristična grožnja. 22-letni Eliot Rodgers iz Kalifornije je bil prvi incel, ki je načrtoval množični poboj. Leta 2014 je v okolici univerze ubil 6 in ranil 14 ljudi. Zadnji teroristični pohod incela se je zgodil avgusta v Angliji. Storilec je bil prav tako star 22 let, Jake Davison je ubil pet ljudi.

Tadej Štok z Inštituta Danes je nov dan raziskuje in poroča o svetovnem trendu incelov. Izpostavi, da imajo inceli, ki so ubijali, v spletnih skupnostih status heroja. ''Pri strelskih pohodih se zgodi, da strelec postane mučenik. Tukaj lahko povlečemo vzporednico z islamskim ekstremizmom. Ko se nekdo razstreli, se ga potem opeva v pesmih in glorificira.''