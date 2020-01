Mazaštvo in oderuštvo: izpovedi svojcev žrtev samooklicanega zdravitelja

Sorodniki žrtev, ki jim je Keleminović obljubljal čudežne ozdravitve, pravijo, da je bil prevarant. Za Preverjeno so se odločili prvič tudi javno povedati, kaj se je v resnici dogajalo, da ne bi še kdo nasedel njegovim obljubam: "To je manipulant, ki se napaja z nesrečo drugih," je rekla ena od žrtev. Katarina je prišla v stik z njim, ko je za rakom zbolel njen sin: "Na pregledih so videli, da je poln metastaz, ampak niso videli, kje, in od tam so ga poslali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima raka na slinavki in da mu ni več pomoči."

V tistem času je bil Keleminović v Sloveniji izjemno priljubljen, saj je trdil, da je osebni zdravilec takratnega predsednika Drnovška, ta je, potem ko je zbolel tudi sam, preizkušal alternativne metode. Priporočili so jim ga znanci družine, njegovi privrženci.

Namesto zdravil so morali bolnikom po zapletenih postopkih dajati njegove zvarke in jih še večkrat na dan klistirati. Bilo je naravnost grozljivo, se spominja Katarina.