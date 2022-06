'Me je ruknil s trebuhom, padel in kričal – udaril me je, udaril'

Verjetno ga ni v Sloveniji, ki ne bi vedel za spor med prebivalci Titove ulice in tamkajšnjim županom Romanom Leljakom, ki je vztrajal, da se Titova ulica preimenuje v kaj drugega. Table tudi takrat – čez noč – izginejo. Ker se očitno v občini veliko dogaja, smo šli na pogovor k radenskemu županu.

Aprila so občani organizirali shod proti županu Romanu Leljaku. Najnovejši očitek županu pa, da je prodal občinska neprofitna stanovanja zasebnim lastnikom, kjer so še vedno najemniki. Župan naj bi dal predkupno pravico stanovalcem, a kot se pozneje izkaže, po višji ceni. Leljak postavi tudi pogoj, da se stanovanja prodajajo v kompletu, da ni možen nakup posamičnega stanovanja. In čeprav so bili prvi pogoji, da je samo en kupec, je prvi kupec naprej predal stanovanje še nekomu. Zdaj je celo več novih lastnikov stanovanj, kar je bilo v občinskih pogojih o prodaji nemogoče. Zato so občani vložili kazensko ovadbo.

Leljak dodaja – občinska stanovanja so prodali, ker bodo kupili druga, za mlade družine. Da bodo gradili hiše za mlade družine. Nič pa o najemnikih, ki so bili v prodanih občinskih stanovanjih in ki so najverjetneje z razlogom v t. i. socialnih stanovanjih. Naprej – uredili so, da je zasebna čistilna naprava postala občinska, urejajo park, ceste, končno imajo nov minigolf, zgradili so telovadnico v Kapeli, ki je dražja kot je bilo v prvotnih načrtih, dodajajo občani.

Konflikti zaradi nasprotujočih si videnj istih projektov med nekaterimi občani in županom so številni. Irena Petek je prišla v konflikt z županom, ko je javno zapisal, koliko je zaslužila s pisanjem v radenskem glasilu. "Za osem let sem dobila 1200 evrov. On pa je objavil na Facebooku, da sem vsak mesec dobila 500 evrov, v resnici pa le 13."

Z uradnimi izpiski je dokazala, da so županove trditve neresnične. Vinko Žigert je bil pred nastopom Romana Leljaka za župana njegov podpornik. Zbiral je podpise za njegovo kandidaturo. Zdaj sta očitno na nasprotnih polih. Januarja sta se sprla v občinskih prostorih. Aprila znova, še intenzivneje. "Me rukne s trebuhom, pade in kriči, Zdenka, udaril me je, udaril me je, zato sem poklical Policijo."

Župan, ki ima tudi precej burno in sporno preteklost, je znan po finančni aferi, ko je okoli 500 vlagateljev vložilo denar v njegovo podjetje in jim je obljubljal visoke obresti. Izplačil ni bilo nikoli. Veliko prahu in ogorčenja je dvignil, ko je v svojih delih zanikal zločine ustašev v taborišču Jesenovac. Večkrat se je fotografiral z njihovimi pripadniki.

A Leljak sedanjosti je usmerjen le v županovanje. Asfalt, solarne ulične svetilke, vodovod. Pravi, da dela dobro. Zato bo najverjetneje jeseni znova kandidiral.

"Tako nas je razdvojil, prepričal, da bodo rekli, da mi nismo poznali vodovoda prej, ne asfalta, in da nismo še nikoli slišali za cestno razsvetljavo, tako vas bo prepričal. Pot od asfalta in svetilk pa vodi do volilnih skrinjic, vse njegove investicije je treba preveriti," je povedala Petkova.

Leljak je imel konflikt tudi s kmeti, ker da uničujejo občinske ceste, pa z gasilci, spomnimo se tudi afere kanglice glede šolskih kosil. Udeležencem shoda pa je dal rok, v katerem naj zberejo vsak po 20 podpisov, skupaj 2000, in bo takoj odstopil. Rok naj bi imeli do konca maja, le nekaj dni. Niso jih niti začeli zbirati. Počakali bodo do novembra.

Celotni prispevek si oglejte v današnji oddaji Preverjeno ob 21.20.