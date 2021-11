Mesec ozaveščanja o transspolnosti

Svetovna zdravstvena organizacija je že leta 2019 pozvala članice EU, naj spremenijo pravilnik o transspolnih osebah, ker brez potrdila psihiatra črke Ž na osebnem dokumentu ne smejo zamenjati za M in obratno. V nekaterih evropskih državah se lahko sprememba dokumentov opravi že na podlagi samoidentifikacije, pojasni direktor Zavoda TransAkcija, Linn Julian Koletnik. "Kar nekaj držav ima to urejeno, na primer Irska, Danska, Malta, Norveška, Islandija, Portugalska in Belgija. Postopke napredno vodijo tako, da ne potrebuješ več psihiatrične diagnoze, da lahko zamenjaš osebne dokumente."

Pri transspolnih osebah tema pogovora nikoli ni zgolj telo. Evan Grm, vodja programa pri Zavodu TransAkcija, se na primer identificira kot nebinarna oseba. Uporablja oba zaimka, on in ona. "Ti samo čutiš, da ne spadaš v striktno žensko ali moško spolno identiteto. Jaz se nekako nisem našla v tem, in ko enkrat vidiš, da sploh obstaja ta možnost, nastopi ta moment – jaz sem rekla 'Vau, super'. Za to si je treba prizadevati; če se ljudje ne vidijo, se ne morejo najti."

Ni pomembno, kakšen si se rodil, pomembno je, v kakšno osebo odrasteš.