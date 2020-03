Milejša kazen za posilstvo, ker je moral potešiti svoj spolni nagon?

Prav zaradi takšnih sodb in zastarele zakonodaje se borijo nevladne organizacije kot so Inštitut 8. marec, društvo Nenasilna komunikacija, SOS telefon, Amnesty International in številne druge, da bi končno spremenili zakon, ki pravi, da pride do posilstva takrat, ko se žrtev ob besedi NE tudi aktivno fizično upira. Kar v praksi pomeni, da samo beseda NE ni dovolj. Tudi če žrtev na ves glas kriči NE in se zraven fizično ne upira, to ni posilstvo. S podobno zastarelo zakonodajo se soočajo tudi po vsej Evropi - v eni od držav so celo nekoga oprostili posilstva, ker je žrtev nosila tangice.

Ob vsem tem pa dobijo vsi storilci kaznivih dejanj iz spolne kriminalitete zelo mile kazni, vse so v spodnji tretjini predpisanih kazni. Enako se je zgodilo žrtvi, ki bo danes zvečer v oddaji Preverjeno spregovorila o tem, kako jo je ožji družinski član spolno zlorabil kot majhno deklico. Dobil je le tri leta zapora. Njej se rane ne bodo zacelile nikoli v življenju.