Minimalne plače spet na udaru - splošna stavka pred vrati?

Z novim letom naj bi se minimalne plače povišale iz 700 eur neto na 740 eur neto. Tako določa zakon, ki ga je pred dvema letoma predlagala Levica in je bil v takšni obliki tudi sprejet. Minimalna plača se je od takrat poviševala postopoma, iz minimalne plače so bili tudi prvič izvzeti vsi dodatki, ki so se k minimalni plači prišteli. Zdaj sledi zadnje povišanje, da se minimalna plača uskladi z minimalnimi življenjskimi stroški, ki morajo biti vsaj 20 % nižji od minimalne plače.

A delodajalci zatrjujejo, da si v času tako velike krize, kot je korona čas, tega ne morejo privoščiti. Zato predlagajo, da se zakon za eno leto zadrži. Da se zvišanje minimalne plače zamrzne za eno leto. Sindikati pa so tokrat napovedali, da bodo šli do konca. Napovedali so splošno stavko na delovnih mestih za februar, če zvišanja ne bo. Kakšen je drug predlog delodajalcev, pa nocoj ob 22.00 v oddaji Preverjeno. icon-expand