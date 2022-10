'Mislil sem, da bom umrl'

Prve trenutke sem mislil, da bom umrl. Šok! Pred petimi minutami sem prišel v hotelsko sobo, da bi počival, potem sem postal hrom od pasu navzdol. Zgodba danes 22-letnega Tima Marovta, ki se je pri 12 letih poškodoval med deskanjem na Havajih. S svojo vztrajnostjo in trmo je postavil na glavo napovedi zdravnikov, da ne bo nikoli več hodil. Ne samo da hodi, tudi smuča in vozi motor, v nedeljo je celo tekel na Ljubljanskem maratonu. Študira ekonomijo in razvija napravo za raztezanje mišic, s katero želi pomagati tudi drugim.

Več pa danes v oddaji Preverjeno! ob 21.45 na POP TV.