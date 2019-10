To je obraz šestnajstletne švedinje Grete Thunberg. V čustvenih nagovorih svetovnim voditeljem sporoča zgolj: "Poslušajte znanost." A že to je za marsikoga preveč. "Greta je navadna mešalka dreka, ki išče pozornost," so neusmiljeni spletni komentatorji, v Rimu so iz mosta za vrat celo obeseli njeno lutko.

Kdo je mlada švedska aktivistka, ki je mobilizirala na milijone mladih po celem svetu? In predvsem, komu je na poti do podnebne pravičnosti stopila na žulj? Več danes v oddaji Preverjeno FOTO: POP TV