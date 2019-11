Mlad fant v Ilirski Bistrici umrl od izčrpanosti, v Črnomlju dva grobova brez imen

Že kar nekaj dni je minilo od tvoje nepotrebne in tragične smrti. Ne morem in ne morem izbrisati misli nate … poročali so tako suhoparno, kot da je to nekaj čisto vsakdanjega in normalnega … se pretvarjamo in slepimo, da vseh teh tragedij na svetu sploh ni? Smo že vsi postali otopeli in brezčutni? Tvoj obraz nas upravičeno obtožuje. Zaradi nehumane žice na meji, omejevanja dostopa do azilnega postopka … Opravičujem se ti v svojem imenu in imenu vseh Slovencev, ki mislijo in čutijo enako. Naši politiki pa bodo enkrat morali prevzeti odgovornost.

—(odprto pismo ob smrti mladega Sirca, 13. november 2019, Polona Jamnik, Bled)