Mladi na zabave ne z alkoholom, ampak s čistilom za rjo

Zanimalo nas je, kako se danes zabavajo predvsem mladi in ali je res toliko podtikanj drog v pijačo, predvsem vedno bolj med mladimi priljubljene droge GBL, gamabutirolaktona, ki se v telesu presnavlja v GHB in jo uporabljajo kot nadomestek za alkohol. Učinki so podobni, a je cenejši in lahko dostopen, saj se ga da večinoma naročiti kar prek spleta. V nekaterih državah zaradi industrijske uporabe, je namreč čistilo za rjo, ni prepovedan.

Odprto so govorili študenti in srednješolci, ki jih je obdobje korone postaralo. Pripovedovali so, da se zdaj raje zabavajo v zaključenih družbah in nimajo velikih želja po širših druženjih. Tako imenovani housiči, zabave pri nekom doma, so zdaj in. Še vedno pa iz mode niso niti lokali niti klubi, kjer je drog veliko, so mi pripovedovali, tudi podtikanj, kar opažajo tudi na DrogArtu, kamor se zadnje čase zatekata GHB in GBL, drogi, ki človeka hitro fizično zasvojita. Vedno več je ljudi, ki ne morejo iz začaranega kroga odvisnosti.