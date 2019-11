Cerkev in 21. stoletje. Katoliška Evropa vernike v zadnjih desetletjih pospešeno izgublja. Na Češkem kar 91 odstotkov mladih pravi, da niso pripadniki nobene vere – podobno v Estoniji in na Švedskem. Kaj pa pri nas? Mladi Slovenci so med najbolj vernimi v Evropi, razkrivajo raziskave, mi pa smo preverili, v kaj verujejo, kako živijo in katera cerkvena stališča upoštevajo.