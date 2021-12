Mladim zdravnikom zgolj pet evrov na uro

Praktikanti, sekundarji, specializanti in mladi specialisti. Več kot 3000 jih je. Povezani delujejo pod imenom "Mladi zdravniki Slovenije". David Zupančič objavlja številne obrazložitve na Instagramu. Tudi na humoren način. Kmalu mu je pri objavah pričelo slediti blizu 25.000 ljudi.

Federico Potočnik osvešča na Twitterju.

In kakšna je druga realnost mladih zdravnikov? Dežurstva, nočne, vikendi. Skoraj niso prosti. Mladi zdravniki mesečno oddelajo do 80 nadur , kar pomeni v enem mesecu dodatna dva tedna. In česar bolniki pogosto ne vedo, jih na urgenci sprejme mlajši zdravnik, ki ima plačilo približno 5 evrov na uro. Začetne plače praktikanta in začetnega specializanta se začnejo pri 900 evrih neto. Tempo dela in odgovornost pa so veliki. Mnogo zdravnikov je že odšlo v bolj mirne službe, veliko se jih odloča za odhod v tujino.

Zdravniška zbornica Slovenije že govori o novem rdečem alarmu. Sredi novembra so v enem dnevu dobili več kot 70 prošenj za potrdilo o dobrem imenu za odhod v tujino. Za primerjavo – lansko leto so izdali 169 potrdil o dobrem imenu. V celotnem letu.