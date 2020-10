Morilec, ki ubija v spanju in tišini

Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom umre okoli pet ljudi na leto (brez požarov in samomorov). Pravo število vseh zastrupljencev pa ni znano, saj večine blagih in kroničnih zastrupitev s CO ne prepoznamo. Blage zastrupitve lahko potekajo tudi daljši čas in se kažejo s poslabšanjem učnega uspeha otrok in težavami v službi pri odraslih, lahko pa tudi z različnimi duševnimi težavami. Znaki blagih zastrupitev niso značilni in so zelo podobni virozam, na primer gripi.

Vsak sum na zastrupitev z ogljikovim monoksidom moramo vzeti zelo resno in se zavedati, da zastrupitve z ogljikovim monoksidom lahko povzročijo trajne okvare možganov z motenim spominom in mišljenjem, težavami pri učenju in pogostimi glavoboli, opozarja doc. dr. Miran Brvars Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo ljubljanskega Kliničnega centra. V Centru za zastrupitve so na primer zdravili študente, ki so se zastrupili z ogljikovim monoksidom in zaradi težav s spominom niso mogli nadaljevati šolanja. Podobne težave s spominom po zastrupitvi z ogljikovim monoksidom so se pojavile tudi pri komercialistki, ki si ni mogla več zapomniti cen in telefonskih številk ter ni mogla nadaljevati z delom, pripoveduje Brvar.