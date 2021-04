Motociklizem takoj za seksom

"Motorist mora imeti strah, ki izhaja iz spoštovanja. Tudi najboljšim se zgodi, da zletijo s ceste. Na cesti se najbolj bojim predvsem začetka sezone, ko ceste še niso očiščene in je na njih polno finega gramoza, peska. Če te to v ovinku preseneti, te zanese in to pomeni takojšen padec."

Prekmurec Rok Bagoroš je z motorji nastopal in izvajal trike že skoraj na vseh celinah; izpostavi, da dojema motociklizem skoraj tako strastno kot seks. Postal je prvi obraz motociklizma v Indiji in posledično velika zvezda v državi, ki ima največ motoristov na svetu. "Neverjetno, koliko ljudi je prišlo na moj dogodek v Indiji. Spomnim se enega gospoda, ki je prišel s Himalaje, 1500 kilometrov se je peljal, da bi videl šov. Nisem mogel verjeti."

"Včasih avtomobili sekajo cestne ovinke in si kar naenkrat s komolcem pri njegovem stranskem ogledalu. To je trenutek in če bi bil deset centimetrov bližje njemu, bi bil na tleh." Na naših cestah je vsako leto okoli 2000 novih motoristov. Izpit A-kategorije ima že skoraj vsak deseti državljan.

Na dirkališčih so na nevarnih odsekih tako imenovane izletne cone. Na cesti so ovire in drugi udeleženci prometa. Tudi zaradi hitrosti so motoristi v prometu manj opazni in jim drugi udeleženci pogosto nehote izsilijo prednost, pravi Bagoroš.

*Število registriranih enoslednih vozil se je v zadnjih desetih letih povečalo za približno 40.000. V prometu je bilo lani registriranih skoraj 130.000 motorjev in mopedov. Za primerjavo: registriranih avtomobilov je skoraj 1.250.000.

Sebastjan Plevnjak pravi, da se rad vozi z užitkom, najraje vozi s hitrostjo med 60 in 100 kilometri na uro. Začel je na skuterju, zdaj ima 'cestnega kralja'. "Slovenski problem pri vožnji motoristov ali pa skuteristov je to, da niso enakovredni udeleženci v prometu. Skuterji so narejeni za to, da lahko prehitiš stoječo kolono. Za to so se 'rodili', za to jih imajo v Parizu in Milanu, pri nas pa bi te vozniki najraje zrinili s ceste."

Njegov motor je velik skoraj toliko kot avtomobil, na njem so celo zvočniki, da lahko med umirjeno vožnjo uživa v glasbi. Za vso dodatno opremo je zapravil več tisoč evrov. Meni, da te lahko modifikacija sanjskega stroja povsem zasvoji.

"Lastniki motorjev te znamke so tudi direktorji in zdravniki, ki iščejo sprostitev. Ko si na motorju, si enakovreden; lahko se spustiš na neko otroško raven in uživaš v svobodi, pogovoru, izmenjavi mnenj."