Muzejske žičnice na slovenskih smučiščih

Povprečna starost žičnic na slovenskih smučiščih je več kot 30 let. Najstarejša, stoji na Pohorju, jih ima 55. Žičničarji zagotavljajo, da so kljub starosti varne. Ampak samo to. Bili smo v Avstriji, v Mokrinah. Tam so žičnice pokrite, imajo ogrevane sedeže, nobena ni starejša od 17 let.

Primerjali smo tudi cene vozovnic. Slovenski žičničarji pravijo, da z njimi ne zaslužijo niti za pokritje vseh stroškov. Nobeno smučišče v tem trenutku nima denarja, da bi kupilo novo sedežnico. Brez pomoči države prihodnosti slovenskega smučanja ne bo, pravi predsednica Združenja žičničarjev.