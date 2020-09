Na Bledu milijarderji in spreobrnjeni komunisti

Modus operandi je prikrivanje korupcije, nepotizma in zlorab evropskega denarja, je izpostavil dolgoletni novinar Branko Soban. Orban je bil nekoč zagnan komunist, ki je v mladosti občudoval italijanskega marksistaAntonia Gramscia. "Potem je obrnil karte, ampak samo retorično, on nenehno kriči proti komunizmu, v bistvu pa ves čas zaposluje nekdanje komuniste v svojih službah. To je hipokrizija in laž par excellence."

Vzhodnoevropske države so po padcu komunizma na hitro razprodale skoraj 70 odstotkov državnega premoženja. Ljudje so dobili službe, Zahod pa poceni delovno silo, izpostavi ekonomist dr. Jože P. Damijanin posledično se je oblikoval politični nacionalizem. "Višegrajska skupina ne bi mogla uspeti brez odpiranja Evropski uniji. Dobili so investicije in dostop za svoje izdelke na trgu EU."