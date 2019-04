Na Everest v doma spletenih rokavicah

Članom takrat še jugoslovanske odprave najvišja gora sveta ni prizanašala. Bilo je minus 45 stopinj Celzija. Veter je pihal do 250 kilometrov na uro. Rokavice, v katerih so plezali, so bile še na palec. Doma spletene. Prvenstvena smer, ki so jo potegnili na vrh sveta, pa velja za najtežjo od enajstih, do danes preplezanih na Mount Everest.