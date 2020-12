Na obisku pri gardistih

Marljivost, izurjenost, zaupanje. Predvsem pa čast, lojalnost in ponos, da lahko služiš državi in s svojo prezenco pokažeš njeno moč. To so stvari, ki družijo častne enote po vsem svetu. Prav vsi izkazujejo zgodovino, odličnost, profesionalnost in ugled svoje države. In zato garde, kljub izgubi bojnih nalog, obstajajo še danes in bodo najverjetneje tudi v prihodnje.

Tako tudi garda Slovenske vojske predstavlja najvišji zgled v vojski in vzpodbuja profesionalen odnos tudi do države in njenih simbolov. Je ena najbolj elitnih enot v vojski. Pa ne zaradi posebnih bojnih sposobnosti, ampak izvrševanja ukazov in protokolarnih nalog, ki jih večina vojakov ne zmore. Za gardiste je primeren približno le en odstotek vojakov v vojski. Pa ne le zaradi točno določene višine, dolžine čevljev, netetovirane kože in drugih podrobnosti, ampak predvsem zaradi obvladovanja motorike in močne koncentracije. icon-expand