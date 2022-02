Najboljši človekovi reševalci

Osemletna ptičarka Tekila obožuje iskanje, saj ima rada ljudi in nagrade za svoj trud. Njena lastnica Simona Potočar Agrež, ki se že več kot desetletje ukvarja z iskanjem pogrešanih in ima skupaj s svojim možem Jernejem Agrežem še pet drugih reševalnih psov, pa to dela, kot pravi, ker ima zato srečnejše in bolj osmišljeno življenje. "Ta občutek, ko najdeš, ko v radijsko postajo zavpiješ, imam ga, in te cela ekipa sliši in veš, da so vsi s tabo najbolj veseli na svetu in potem, da lahko svojcem poveš, da je ta oseba, predvsem če je živa, najdena … To so taki nepopisni trenutki, ki niso za opisati, jih moraš poskusiti."

Tekila je man trailing pes, kar pomeni, da zna iskati osebo po individualnem vonju, takšna vrsta iskanja je v Sloveniji razmeroma nova, a očitno tudi zelo učinkovita. Tekila je namreč rešila že veliko življenj. Tudi tistim, ki jim do tega ni bilo več. Kot v primeru pogrešane osebe, ki so jo svojci prijavili po dobrega pol dneva. Ko so na teren odšli tudi vodniki reševalnih psov, so Tekili dali povohati predmet pogrešane osebe. Le v pol ure jo je po kilometru in pol in desetih urah stari sledi, našla.

Dokler iščeš upaš, ko najdeš, lahko zaključiš

Vsako leto so vodniki reševalnih psov klicani na vsaj 50 iskalnih akcij, kar pomeni, da je vsak teden pogrešana vsaj ena oseba. Na žalost je polovica najdenih mrtvih. A kljub vsemu, svojcem tudi takšne najdbe prinesejo zadoščenje in notranji mir. Kot v primeru gospe Irene, ki si nikoli ni predstavljala, da se bo znašla v zgodbi, o kakršnih je po navadi le brala v črni kroniki. Pred leti je namreč iz doma starejših občanov prejela klic, da pogrešajo svojo varovanko. Ta oseba je bila Ireni zelo blizu in je do nje gojila veliko spoštovanja in ljubezen. Tudi zato je bilo zanjo toliko težje, ko so pristojne službe, ki so sprožile iskalno akcijo, po njenem mnenju, prehitro obupale. Zato se je iskanja lotila na lastno pest. Poklicala je Simoninega moža Jerneja Agreža, ki je zelo usposobljen in požrtvovalen vodnik reševalnih psov, in ki je s svojim takratnim aljaškim malamutom Šonom, takoj prihitel na pomoč. Obstajala je verjetnost, da je pogrešana v reki Savi, Jernej pa je njene rečne tokove poznal kot lasten žep.