'Najhuje je, ko gledaš druge očete, kako se igrajo z otroki, ti pa se ne moreš'

Jasna je Bojanova žena. Po poklicu je negovalka in je delala v domu za ostarele. Potem pa je zaradi najmlajšega otroka, ki so mu diagnosticirali avtizem, ostala doma. Pravi, da tako otrok bolj napreduje pri učenju in razvoju. A bi zaradi Bojanovih bolečin tako ali tako morala ostati doma. In kot da preizkušenj še ni dovolj, se je pred nekaj časa pokazalo, da ima najstarejši otrok, ki je že najstnik, redko mišično bolezen. Jasna je morala poskrbeti še za enega invalida. "Praktično zdaj skrbim za šolanje treh otrok, ki so vsi bolni, srednji ima namreč epilepsijo, to pomeni dva invalidna otroka plus mož, ki je težki invalid," pripoveduje Jasna, ki se zaveda pasti takšnih obremenitev. "Strah me je, da ne obležim še jaz. Kaj bo potem?" se sprašuje, a kljub temu ohranja vedrino na obrazu. V mislih si po tiho rečem: "Zdaj vem, da superjunaki obstajajo."

To je njegova hrana, močne protibolečinske tablete, opiati, ker zdravniki ne znajo odkriti vzroka teh tako hudih bolečin. Velikokrat mora zaradi njih tudi na urgenco. Sumijo, da so to posledice prometne nesreče, ki jo je doživel kot najstnik, a preiskave, ki bi morda lahko našle vzrok, so vse v tujini. Bojan zato upa, da se ga bodo le "usmilili" in ga napotili v Nemčijo ali Švico. "Treba je sanirati vzrok, ne pa nalagati tableto na tableto, ki težave na kratki rok le prekrijejo, na dolgi rok pa ubijajo voljo do življenj ," upajoče razlaga Bojan in še doda: "Brez Jasne ne bi zmogel."

"Vidiš, kako se drugi otroci zunaj igrajo, očetje so zraven, jaz pa ne morem. Boli me, da ne morem nič pomagati. Najhujši pa je občutek, da drugi trpijo zaradi tebe," mi z žalostjo v očeh, ležeč na postelji, pripoveduje Bojan, ki je pred našim obiskom vzel protibolečinsko tableto, da bi zmogel pogovor.

Zdaj družino pestijo še finančne težave. Povsem pričakovano. Bojanova invalidska pokojnina znaša 461 evrov, Jasnin prihodek je manj kot 600 evrov. Družina mora plačevati še najemnino in kredit. Veliko denarja gre tudi za nujne medicinske pripomočke in zdravila. Vsak evro bi jim prišel prav. Zato toliko manj razumejo zavrnitev vloge za dodatek za nego in postrežbo na domu. Oktobra lani so jo vložili, pa dobili zavrnjeno. Pritožili so se na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Ljubljani, pa dobili ponovno zavrnjeno vlogo.

"So rekli, da ne pripada, kljub temu da smo vse izvide dali, kjer piše, da nisem zmožen oblačenja, ne obuvanja, ne vstajanja. Na podlagi česa so me zavrnili, ne vem. Niti pogledat me niso prišli, da bi preverili stanje," razočaran nad birokratskim postopanjem razlaga Bojan.

In to ni osamljena zgodba v času korone, ko je govora o zavrnitvi dodatkov za nego in postrežbo na domu, razlaga pravnica Verige dobrih ljudi, Tjaša Tomažin Raspotnik, ki na Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje ljudem v stiski pomaga z brezplačnimi pravnimi nasveti. "Se je kar nekaj uporabnikov obrnilo na nas, ki jim je bil zavrnjen dodatek za pomoč in postrežbo in po naši oceni, če bi bil opravljen osebni pregled in bi videli dejansko stanje, ne bi bil zavrnjen."

Običajno se namreč, če dejstva niso jasna na prvi stopnji opravi osebni pregled. Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije pa takšnih obiskov na domovih ni bilo. Tudi v primeru Bojanove vloge je prišlo do navzkrižnih si dejstev. Zdravnik je namreč v prvem odstavku zapisal, da Bojan lahko skrbi zase, takoj v naslednjem pa, da nujno potrebuje pomoč za oblačenje, slačenje, umivanje in tako naprej. V takšnih primerih bi bil za razjasnitev situacije obisk na domu nujen, ali pa bi se moralo za dodatna pojasnila zaprositi vsaj zdravnika, je nad postopanjem Zavoda razočarana Raspotnikova. "Zdaj je tu spet ena situacija, kjer so bili po mojem mnenju ljudje v stiski prikrajšani zaradi ukrepov proti širitvi koronavirusa , zato ker ni bil opravljen osebni pregled."

Bojanova družina je tako zdaj na Delovno in socialno sodišče v Ljubljani vložila tožbo. Ker želijo, da je zadoščeno pravici, navsezadnje pa morajo tudi jesti. Bi pa dali prav ves denar za to, da bi se jim povrnilo zdravje.