Najmanj okuženih s HIV v zadnjem desetletju

Še pred aidsom so bolezni rekli GRID, Gay related immune deficency, mislili so namreč, da ogroža le istospolne. To je sprožilo stigmatizacijo v družbi, pojasni dr. Marko Zajc z Inštituta za novejšo zgodovino. "Tudi v zahodnem svetu so ukrepali diskriminatorno, prisilno so zahtevali testiranje določenih skupin prebivalstva."