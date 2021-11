Namesto na Karibe na sodišče

Veselili so se morja in sprostitve, dobili pa le morje težav in osiromašeno denarnico. Še ena od zgodb ogoljufanih turistov pri lucijski agenciji CFC Križarjenja, ki so vplačali po več tisoč evrov za sanjsko potovanje s potniško ladjo, nekaj dni pred predvidenim odhodom pa dobili sporočilo, da ne bo nič s počitnicami. Za to naj bi bil kriv koronavirus, denarja pa niso dobili nazaj niti po slabih dveh letih.

Z ekipo oddaje Preverjeno smo prisluhnili štirim različnim zgodbam opeharjenih turistov, ki so podjetju z več kot 30-letnimi izkušnjami, enemu od prvih in vodilnih ponudnikov križarjenj in trajektnih prevozov v Sloveniji in celotni jugovzhodni Evropi, sprva zaupali, po neuspelem boju za vrnjen denar, tudi na sodišču, pa izgubili še zaupanje v institucije. Govorili smo tudi z lastnikom podjetja, ki je sicer zagotovil, da vplačani denar vsi dobili nazaj, kljub temu pa se poraja vprašanje, od kod bo podjetje, ki ga preiskuje tudi tržni inšpektorat, jemalo, ko pa je iz registra razvidno, da ima resne likvidnostne težave. icon-expand