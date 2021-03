Namesto obnove propad

Trideset dni je direktorica Zavoda Hrastovec dala Muzeju norosti, da se izselijo iz gradu Cmurek v bližini avstrijske meje. Čeprav so lokalni prebivalci celo sami našli investitorja, ki je bil pripravljen obnoviti nekdanji grad, v katerem je trenutno tudi muzej z zbranimi predmeti in zgodbami ljudi, ki so v času, ko je bil še zavod za duševno in živčno bolne.

Z izselitvijo bi bila ogrožena tudi dva evropska projekta, namenjena vzpostavljanju mreže za oskrbo ljudi, ki bi kljub telesnim ali duševnim težavam želeli ostati doma. Eden najstarejših gradov na Slovenskem pa bi bil tako spet prepuščen nadaljnjemu počasnemu propadanju. Danes so iz Zavoda Hrastovec sicer sporočili, da lahko Muzej norosti na gradu ostane vsaj še tri mesece. icon-expand