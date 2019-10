Napredno zdravljenje raka

Protonska terapija ponuja novi način zdravljenja raka, ki je trenutno na voljo le v tujini, predvsem na Japonskem in ZDA. Nam najbližja protonska centra sta v Italiji in Avstriji. Za razliko od konvencionalnega obsevanja, protonska terapija povzroča znatno manj stranskih učinkov predvsem dolgoročno zato zdravniki na protonsko obsevanje največkrat napotijo otroke, ki imajo specifične oblike tumorjev na težko dosegljivih mestih in jih ni mogoče kirurško odstraniti.

V oddaji Preverjeno smo spremljali zgodbo 13-letnega fanta, ki je v Italiji prestal 30 dnevno zdravljenje v protonskem centru. Terapija je trajala le 10 minut na dan in tumor je iz možganskega debla izginil. Ironija je, da imamo v Sloveniji vrhunske strokovnjake medicinske fizike in računalništva, ki razvijajo programsko opremo za upravljanje protonskih obsevalnikov po celem svetu. Naš Onkološki Inštitut je mednarodno uveljavljen v regiji prav tako je Inštitut Jožefa Stefana eden vodilnih pri raziskovanju protonskih pospeševalnikov. Zakaj pacientom ne omogočimo zdravljenje s protonsko terapijo v Sloveniji? Nocoj, v oddaji Preverjeno.