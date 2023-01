Naredil je križ čez Nepal!

Pa na srečo ne gre za simbolni križ. Viki Grošelj, eden izmed naših največjih in najbolj znanih alpinistov, himalajcev, vodnikov, reševalcev je naredil križ tako, da je prehodil Nepal iz vseh smeri neba, od vzhoda do zahoda, severa do juga ...

V Himalaji, na svojem prvem osemtisočaku, je bil pred več kot 47 leti, ta vzpon pa ga je zaznamoval za vse življenje. 11 osemtisočakov, osvojeni najvišji vrhovi vseh celin, smučanje z najvišjih vrhov. V opisih njegovih poti je veliko lepih in tudi strašnih dogodkov. Najhuje je, ko izgubiš prijatelja, soplezalca, soplezalko. Težko se pobereš in vsaka smrt je težja. Z Vikijem Grošljem se je pogovarjala Alenka Arko, daljši pogovor pa bo objavljen nocoj v oddaji Preverjeno. icon-expand