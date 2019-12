Ne le, da so jih imeli privezane za radiatorje, kradli so jim tudi hrano

To kar se je dogajalo v zavodu Pazarič, za otroke in mladostnike z duševnimi težavami, v bližini Sarajeva je preprosto zločin. Ne samo, da so bili ure privezani na radiatorje in postelje z zvezanimi rokami , česar so bili že tako navajeni, da so kar sami ponudili roke, da so jih privezali, preiskava je pokazala, da so prejšnja vodstva zavod tudi dobesedno oplenila. Izginilo naj bi vsaj milijon evrov.

Otroci so bili že tako navajeni vezanja, da so kar sami ponudili roke, da so jih privezali.

Na primer med gradnjo nove stavbe, ki po treh letih razpada. Namenjen denar je vodstvo uporabilo za prenovo svojih vikendov in hiš."En vikend, dve stanovanji v Sarajevu, po besedah mizarja so celo jogiji, ki so bili namenjeni zavodu, končali v domovih uprave," pravi poslanka Sabina Čudić

Gojenci pa so morali pri tem celo pomagati. Prisilno so morali delati v podjetjih nekdanjega direktorja. Izginile so celo donacije mesa, ki so jim ga dobrotniki podarjali ob bajramu. "Govorimo o več tonah mesa, ki ga je vodstvo prodajalo mesnicam," je povedala novinarka Aleksandra Tolj.

Razkritja so v državi sprožila številne proteste, na katerih so ljudje zahtevali so kaznovanje odgovornih in odstop ministra za socialne zadeve.

"Dovolj je tišine, dovolj je trpljenja, imamo vendar ponos ali ne. To so otroci, ki niso sposobni reči, oče, ta me je udaril, ta me je privezal na posteljo."