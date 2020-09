Ne samo 100-metrski stolp, tudi največje orgle in dvorana za 400 milijonov?

Od kod za vse to denar, se sprašujejo prebivalci znamenitega zdraviliškega kraja, ob tem pa opozarjajo, da kraj potrebuje številne druge, za življenje večine bolj nujne naložbe. "Ob vsakem večjem dežju gledamo s strahom v nebo, saj so kanalizacijski vodi tako preobremenjeni, da prihaja do izlivov fekalij." Tako pripoveduje eden izmed prebivalcev naselja. Opozarjajo tudi na propadle nekdanje izvrstne restavracije, na zarasle sprehajalne poti in ne nazadnje na stolp, ki ga že imajo, le da propada, ravno zato, ker je dostop do njega zaradi zanemarjenosti otežen.

Pa ni samo stolp, ki buri duhove, tudi orglarski center ob katerem bi zgradili dvorano za 2.000 ljudi, večjo torej kot je največja dvorana v ljubljanskem Cankarjevem domu. Od kod denar pa se vsi sprašujejo zato, ker naj bi bila naložba vredna ogromnih 400 milijonov evrov! icon-expand