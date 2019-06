Ne zavedate se, kako dobro vam gre, pravijo tujci o Sloveniji

Na svetu ni tako prijetnih kotičkov za srce in oko, kot je Slovenija, tukaj sta boljša zdravstveni in izobraževalni sistem pa višje plače, življenje je bolj umirjeno in varno - tako laskavo o Sloveniji tisti, ki prihajajo od drugod, iz različnih delov sveta, in zdaj živijo v Sloveniji.

Se Slovenci ob dnevu državnosti dovolj zavedamo, kako dobro nam gre, in kaj pravijo rezultati raziskave o tem, kako smo na splošno zadovoljni s svojim življenjem?