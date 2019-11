"Ko me je poklicala računovodkinja in mi povedala za nenavadno stanje na našem transakcijskem računu, oziroma da smo dobili 4,8 milijona evrov, sem najprej pomislil, da je prišlo do pomote," razlaga župan Občine Preddvor, kjer jih je pred kratkim nepričakovano doletela neverjetna sreča.

Kdo naj bi bil v ozadju večmilijonskega nakazila, ni znano, so pa o tem špekulacije. V preteklosti sta več milijonov evrov dobili tudi občini Grosuplje in Žalec.