Nekoč risal na platna, danes na kruh

To je predvsem zgodba o skupnosti, človeški solidarnosti in tem, da se dobro vrne z dobrim in da se vedno lažje vstane, če ti nekdo poda roko in zato v zameno ne pričakuje ničesar. Ker slabo leto po požaru 23-letni Klemen Jančič, ki je kuhalnico vrtel prej kot hodil, spet lahko prenaša moko, meša, peče in mesi.

Nedavno je namreč postal ponosen lastnik nove pekarne in slaščičarne, ki so mu jo pomagali zgraditi ljudje, ki ljubijo dobre zgodbe, predvsem pa verjamejo, da se da v Sloveniji uspeti, če imaš dovolj strasti in veliko srce.

Ekipa Preverjeno je ob obisku njegove pekarne izvedela tudi, ali so sladice lahko zdrave in če je kruh z drožmi boljši, če tem prijaznim mikrobom nadeneš ime.