Nepremičnine: 'Cene brutalno rastejo, ljudje kličejo, takšnega povpraševanja v 25 letih še ni bilo'

Z njim gremo še do garsonjere. Velika je 32 kvadratnih metrov, cena je 175.000 evrov. "Štiri dni jo imamo na trgu, dnevno dobivamo prošnje, da jo rezerviramo. Čez nekaj ur pride stranka, s sabo bo imela že aro," pravi Danijel Smuk.

Takšna stanovanja kupujejo predvsem ljubljanske športne družine.

V celotni Sloveniji so cene najbolj poskočile v Ljubljani, na Obali in v Kranjski Gori.

Štiričlanska družina bi za 60 do 70 kvadratov veliko stanovanje v novogradnji v Ljubljani odštela okoli 350.000 evrov. Ta ista družina bi drugje v Sloveniji za takšno stanovanje plačala precej manj: v Novem mestu od 180.000 do 200.000 evrov, Celju 160.000 evrov, Kranju 240.000 evrov in Murski Soboti 150.000 evrov.

Kot nam povejo v eni od nepremičninskih agencij v Ljubljani, cene nenadzorovano divjajo. Za eno stanovanje se poteguje tudi po deset kupcev. "To se kar nadaljuje, cene še rastejo, brutalno rastejo, ljudje kličejo, kje so novogradnje, kje se gradi, to je vrhunec v moji 25-letni karieri, takšnega povpraševanja v 25 letih še ni bilo," pove Zoran Đukić iz Nepremičnin Stoja.

Podobno stanje je tudi v Mariboru, vendar tam cene skoraj ne presegajo 2000 evrov na kvadratni meter. V Ljubljani so cene za kvadratni meter okoli 5000 evrov.

Vse več je novogradenj višjega cenovnega razreda. Obiskali smo stanovanje v Šiški, ki so ga investitorji popolnoma opremili. Stanovanje je v treh nadstropjih, cena je 1.790.000 evrov.

Še dražja stanovanja smo našli v centru Ljubljane, kjer 3000 kvadratov veliko stanovanje stane pet milijonov evrov. In presenetljivo, bilo je prvo prodano.

Kot ugotavlja Statistični urad, so se cene nepremičnin letos v tretjem četrtletju, torej med julijem in oktobrom, v primerjavi z lanskim enakim obdobjem zvišale za 12,9 odstotka. To je najvišje doslej v vsej zgodovini Slovenije. Pred tem je bila najvišja rast v letu 2008 pred zadnjo krizo, ko so se cene zvišale za 11,8 odstotka. V Banki Slovenije so – na podlagi gibanja cen nepremičnin v preteklosti in gibanja dohodka – tokrat prvič ugotovili, da so nepremičnine v Sloveniji precenjene. A ker je ponudbe novih stanovanj precej manj kot povpraševanja, ker so trenutno ugodni krediti in ker je na bankah veliko privarčevanega denarja, bodo cene nepremičnin rasle še naprej. Vsako leto je v Ljubljani 500 novih stanovanj, potrebovali bi jih 3000.