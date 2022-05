Mineva 30 let od enega redkih nerešenih umorov pri nas. 13. maja 1992 so 58-letno Otilijo Pečovnik po več dneh iskanja našli mrtvo v lastni kleti v Selnici ob Dravi. Ubita je bila z dvema streloma v glavo, morilca, ki je za seboj celo zaklenil vrata, pa policisti nikoli niso našli. In četudi bi po kakšnem naključju njeno skrivnostno smrt vendarle kdaj uspeli razvozlati, storilca ne bi mogli več preganjati, saj je primer zastaral.