(Ne)smiselni ukrepi

Naj nam prosim razložijo, zakaj lahko v supermarketih kupuješ stvari, ki jih nekaj metrov stran ne morejo prodajati lokalne trgovine, prosijo vlado v Obrtni zbornici. Odgovora do danes še niso dobili. Kot tudi ne, zakaj do pred dnevi za otroke nisi mogel kupiti oblačil in nogavic, lahko pa si zanje kupil pustne kostume. Težko je tudi razumeti, kaj je tako nevarnega v avtomatskih avtopralnicah, da so prepovedane, in odprtih smučiščih, da je treba vsakič znova prinesti test, ki ga dobiš v gneči znotraj zdravstvenih domov.

Da so ukrepi potrebni, je jasno vsem, zatrjujejo, vendar je obenem nujna tudi jasna in dolgoročna strategija, ki se ne spreminja iz dneva v dan in ki dejansko temelji na strokovnih podlagah. icon-expand