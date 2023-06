Nesprejemljiva praksa sodišč: pomanjkanje seksa opravičilo za posilstvo?

Inštitut za kriminologijo je v obsežni raziskavi ugotovil, da so kazni za storilce spolnih zlorab zelo nizke. Večina kazni je blizu minimalne ali celo pod predpisanim minimumom. Popolnoma nesprejemljive so tudi nekatere olajševalne okoliščine, ki storilcem nižajo kazni kot na primer, da je "storilec že dlje časa sam in v teh pogojih nima redne možnosti po realizaciji naravnih nagonov". Pa tudi, da so "mladostniške ljubezni nekaj posebnega ter da se mlad impulziven fant v čustvenih zadevah odziva povsem drugače kot zrela oseba".

Za posilstvo je zagrožena kazen od enega do 10 let zapora. V praksi pa posiljevalci za zapahi povprečno preživijo manj kot dve leti, skoraj tretjina kazni je pogojnih. Pri preučevanih sodbah spolnega nasilja je bilo za kar dve tretjini pogojnih obsodb. V primerih, ko je sodišče storilcem dodelilo zaporne kazni, pa so bile te izrazito nizke, pojasnjuje raziskovalka Inštituta za kriminologijo, doc. dr. Mojca Plesničar: "Je bilo povprečje dobro leto, medtem ko je kaznovalni razpon od šest mesecev do 10 let." Pogojne kazni za posiljevalce otrok Obsežna raziskava je pokazala, da sodišča tudi takrat, ko gre za izjemno huda kazniva dejanja, praviloma ne posegajo po najhujših sankcijah. "Ko gre za posilstvo otroka, so bile izrečene tudi pogojne obsodbe," pojasnjuje kriminologinja in poudarja, da zakonodaja v takih primerih pogojne obsodbe ne dopušča.

Dodatni popust se storilcem prizna le s priznanjem krivde na predobravnavnem naroku ali sporazumom: "In delež teh priznanj je prav pri tem kaznivem dejanju zelo velik. Bistveno večji kot pri vseh drugih kaznivih dejanjih, ki smo jih doslej analizirali. Najbrž prav zato, da pridemo do pogojne obsodbe tudi v primerih, ki bi jih sama ocenila kot zelo resne in zelo hude." Anomalije sodišč: primerljivo kaznivo dejanje, povsem drugačne kazni Sodbe vseh 11 slovenskih okrožnih sodišč se pri zelo podobnih primerih močno razlikujejo. Mirjam Kline, vodja Kazenska oddelka Vrhovnega državnega tožilstva: "Ko gre za res podobno kaznivo dejanje, ko gre za enake okoliščine na strani kaznivega dejanja in tudi storilca ter žrtve, potem takšnih diskrepanc med odločitvami ne bi smelo biti." Sankcije se v določenih primerljivih sodbah tako razlikujejo, da spominjajo celo na loterijo z usodami: "Ne upam si zanesljivo reči, ja, totalno je odvisno od tega, h kateremu sodniku pride posamezen primer, in bo sankcija zelo, zelo različna. Podatki, ki smo jih analizirali, in tudi druge raziskave, ki smo jih delali na tem področju, pa kažejo, da je tako."