Nevarno objavljanje fotografij otrok

Policija odsvetuje objavljanje fotografij otrok

Pred dvema mesecema so policisti pri kar sedmih osumljencih, starih od 16 do 57 let, odkrili čez 1300 fotografij in posnetkov otrok, starih med tri in 13 let. V zadnjem času se je namreč trg s posnetki otrok razširil, tudi s posnetki otrok, ki jih starši delijo s svojimi prijatelji.

"V preiskavah, v katerih zasežemo večjo količino gradiva, so tudi fotografije, za katere vemo, da so bile objavljene na družbenih omrežjih," razlaga vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije na GPU Robert Tekavec. "In lahko si predstavljate, za kaj jih storilci uporabljajo in zakaj je lahko objavljanje tako škodljivo za otoke."

Iskanje na družbenem omrežju je namreč za storilce varnejše. Pri tem pa ne gre vedno le za fotografije golih ali pomanjkljivo oblečenih otrok na plaži ali v banji.

"Nova roba" z lepljenkami otroških fotografij

"Gre tudi za fotografije, na katerih so normalno oblečeni in se igrajo. Iz teh fotografij storilci naredijo lepljenke, se pravi, vzamejo obraz otroka z družbenega omrežja in ga prilepijo na telo zlorabljenega otroka ter na tak način naredijo novo gradivo, ki ga predstavljajo kot svoje, še ne videno. Na ta način se potem uveljavljajo v svetu tistih, ki jih tako gradivo zanima.

Imeli smo že primere, ko smo ugotovili, da je storilec na družbenem omrežju našel sliko otroka, njegov obraz zlepil s telesom zlorabljenega otroka in potem na darknetu trdil, da je to njegov sorodnik, ki ga spolno zlorablja in fotografira."