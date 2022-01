NFT, internet 3.0. in metaverse

Besede, kot so NFT, blockchain in metaverse se slišijo zelo futuristično, vse spominja na začetek internetne tehnologije v 90-ih. Metaverse obljublja podobno – svobodo in nov internet prihodnosti, meni razvijalec virtualnih tehnologij David Kvaternik iz Tovarne Tech. "Jaz vidim blockchain kot nekaj, s čimer največ naredimo za večjo svobodo v prihodnosti. Jaz vidim prihodnost ne v enem metaversu, ampak v ogromnem številu metaversov oziroma v metaversu, ki bo povezljiv in decentraliziran."

V nastajajoče metaverse bomo vstopali z različnimi napravami. Uporabili bomo vse – od očal za navidezno resničnost do telefonov in stacionarnih računalnikov, razloži dr. Jože Guna, docent s Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani. ''Naprave za navidezno resničnost (angleško virtual reality), to je tista čudna čelada, ki jo damo na glavo in se potopimo v novi računalniško generirani svet. V tem svetu smo v prvi osebi, utelešeni. To je tista močna izkušnja, ki omogoča boljše učenje, motivacijo za delo in tudi zabavo.''

Navidezno okolje v metaversu si bomo krasili z nakupi NFT-jev. Kupili bomo zemljišče, hišo in notranjost opremili z digitalnimi umetninami. Grafična oblikovalka Katja Škorjanc, znana kot Katie Shock, s skupino prijateljev že izdeluje kolekcije NFT-jev. "Glavni element mojih umetniških del so ženske. Glavno je, da uživaš v delu, da je tebi všeč, potem ga gor postaviš in nekje na tem planetu se bo našel nekdo, ki bo rekel, to pa ful fajn zgleda, to sem pa pripravljen plačati.''

Na dubajski razstavi Expo se je Slovenija predstavila kot prva država na svetu, ki je izdala lastne žetone NFT s panoramskimi podobami pokrajin. Projekt, ki je nastal v sodelovanju s Tehnološkim parkom, pojasni vodja projektov Aleš Pevc. ''NFT je tehnologija prihodnosti. S tem so začeli umetniki. Ko si prej naredil fotografijo ali digitalno sliko, ti je to delo lahko na internetu pobegnilo in so ga vsi uporabljali. Zdaj pa imamo v ozadju zelo jasno določeno, kdo je sliko naredil in kdo ima avtorske pravice.''