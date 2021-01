Nikoli več: 'Še preden sem se poslovil in sedel za volan sem spil kozarec vina'

Policisti po vsej Sloveniji so med prazničnimi dnevi opravljali poostren nadzor preizkusa alkoholiziranosti – lani so odkrili kar 11.500 vinjenih voznikov. Ekipa oddaje Preverjeno se je za 5 ur pridružila večerni akciji celjskih policistov na avtocestnem počivališču Lopata dan pred silvestrskim večerom. Odkrili so 3 pijane voznike, vsi so morali vozili pustiti na kraju akcije in si priskrbeti prevoz domov. Za en dan so namreč izgubili vozniško dovoljenje.

Prav v času akcije se je v bližini na avtocesti pripetila prometna nesreča. S policisti so se odpravili tudi tja in tudi tam je bil voznik vinjen. Kaj se je zgodilo in kakšno kazen si je prislužil voznik, boste zvedeli nocoj v oddaji Preverjeno. Boste pa tudi videli izpoved policista, ki je tokrat prvič javno spregovoril o dolgoletni izkušnji vožnje pod vplivom alkohola. Prizna, da je večkrat sedel vinjen za volan, velikokrat je spil še zadnji kozarec, ko je bil že za volanom. Dolga leta je trajalo, preden je spoznal, da mora nekaj spremeniti. Da mora prenehati s pitjem alkohola. Uspelo mu je leta 2007 in po osmih letih abstinence se je leta 2015 za kratko obdobje ponovno vdal. Danes ve, da se zdravljenje alkoholizma nikoli ne konča.